Бош: если бы игроки «Аякса» не нервничали, я бы немедленно отправил их к врачу

Главный тренер «Аякса» Петер Бош считает нормальным, что его подопечные нервничают в преддверии финального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
«Если бы мои ребята не нервничали, я бы немедленно отправил их к врачу. Не забывайте, что для них это первый финал, так что нервы — это нормально. Мне просто нужно сделать так, чтобы это не стало проблемой. У нас есть шанс одолеть „Манчестер Юнайтед“, если мы навяжем сопернику свою игру.
У меня в команде молодые футболисты, поэтому нужно должным образом подготовить их. Это делает мою работу ещё более интересной", — цитирует Боша пресс-служба УЕФА.
Финальный матч Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме 24 мая. Начало — в 21:45 мск.