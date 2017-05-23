РФС разрешил В. Габулову прибыть в сборную России после переходных матчей

Российский футбольный союз разрешил вратарю тульского «Арсенала» Владимиру Габулову прибыть в расположение национальной сборной России после переходных матчей, сообщает «Тульский футбол». Ранее тульский клуб обратился в РФС с соответствующей просьбой.
Габулов вошёл в расширенный состав сборной России, которая будет с 26 мая по 3 июня готовиться в Австрии к Кубку конфедераций, заменив получившего травму голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Переходные матчи «Арсенала» и красноярского «Енисея» за право выступать в российской Премьер-Лиге состоятся 25 и 28 мая.
В. Габулов включён в расширенный состав сборной России для подготовки к КК-2017