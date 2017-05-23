«Зенит» показал запоминающиеся моменты с Ломбертсом по случаю его ухода из клуба

«Зенит» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео, посвящённое защитнику Николасу Ломбертсу.
В видеоролике под названием «Спасибо, Нико: 10 лет в «Зените» клуб показал запоминающиеся моменты с участием 32-летнего бельгийского футболиста.
Сезон-2016/17 стал для Ломбертса последним в составе «Зенита». Защитник выступал в команде с 2007 года. За это время он по четыре раза выигрывал с командой РФПЛ и Суперкубок России, дважды Кубок страны, по разу Кубок и Суперкубок УЕФА. Всего Николас провёл 289 матчей за «Зенит», а по итогам сезона-2011/12 был признан лучшим иностранным игроком РФПЛ.
Посмотреть видео можно в YouTube.