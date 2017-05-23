Яя Туре и его агент пожертвуют £ 100 тыс. на помощь пострадавшим от теракта

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре и его агент Дмитрий Селюк пожертвуют £ 100 тыс. (€ 116 тыс.) на помощь пострадавшим в теракте, который произошёл в Манчестере.
Теракт произошёл в понедельник вечером во время концерта популярной американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, в результате взрыва на «Манчестер Арене» погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Среди погибших — восьмилетняя Саффи Руссос.
«Новость о том, что восьмилетняя девочка пошла на концерт любимой певицы и не вернулась домой, тяжело пережить.
Туре и я хотим помочь. Мы говорили сегодня утром о том, что случилось, и он спросил меня, что мы можем сделать. Мы договорились пожертвовать по 50 тыс. фунтов, чтобы помочь жертвам этого ужасного преступления. Не имеет значения, были они из Манчестера или нет.
Моему сыну восемь лет, и я не могу представить боль и страдания, которые сегодня переживают родители Саффи", — цитирует Селюка Sky Sports.