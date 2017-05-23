Мирзов: Самара — футбольный город, «Крылья Советов» должны играть в РФПЛ

Полузащитник «Терека» Резиуан Мирзов выразил мнение, что «Крылья Советов» должны выступать в российской Премьер-Лиге.
«Конечно, и нам неприятно, и вдвойне — им. Мы ставили задачи, они тоже, но получилось вот так. Самара — футбольный город, строится стадион. Команда должна играть в Премьер-Лиге», — заявил Мирзов в интервью программе «8-16».
Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказал мнение о главном факторе, помешавшем команде в матче последнего тура.
«Конечно, ответственность всегда довлеет. Команда находилась в зоне вылета, и, наверное, это главный фактор, почему у нас не получилось в последнем туре сыграть в футбол. Были эмоции и разочарование», — заявил Таранов.
Именно «Терек» обыграл «Крылья Советов» (3:1) в заключительном туре российской Премьер-Лиги. Самарская команда заняла 15-е место в таблице и вылетела в ФНЛ.