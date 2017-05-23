Бош: в связи с терактом в Манчестере ощущения футбольного праздника нет

Главный тренер «Аякса» Петер Бош в преддверии финального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» выразил мнение, что праздничное ощущение от предстоящей встречи пропало в связи с событиями в Манчестере.
Накануне в Манчестере после окончания концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Не менее 19 человек погибли и ещё около 50 пострадали. Взрыв произошёл в фойе стадиона, в зоне продажи билетов.
«Аякс» тоже ощущает последствия трагедии. От имени игроков, персонала и всего клуба хотелось бы выразить глубочайшие соболезнования. Этот финал Лиги Европы не имеет того блеска, который должен быть. Мы должны были наслаждаться футбольным праздником, но такого ощущения теперь нет.
Это случилось только вчера, поэтому сейчас ещё трудно подбирать какие-то слова. Конечно, в команде об этом говорили. Около 10 дней назад певица Ариана Гранде была в Амстердаме, и некоторые игроки с жёнами и детьми посетили её концерт. Когда осознаёшь, что подобное могло отразиться на тебе, воспринимаешь всё ещё эмоциональнее», — цитирует Боша Mirror.
«Это ужасно. Как сказал тренер, Ариана Гранде была в Амстердаме. Моя жена с детьми была на её концерте. Эта трагедия ощущается очень близко», — сказал полузащитник «Аякса» Лассе Шоне.