Видео: лучшие игрок, гол, сейв и команда 38-го тура Примеры

Официальный канал Ла Лиги в YouTube представил видео, в котором рассказал о лучших игроке, голе, сейве и команде заключительного 38-го тура чемпионата Испании.
Лучшим игроком недели был признан голкипер «Эйбара» Родригес Йоэль, который в выездном матче с «Барселоной» (2:4) совершил восемь сейвов и отбил пенальти после удара Лионеля Месси. Лучшим голом признали точный удар полузащитника «Леганеса» Давида Тимора в ворота «Алавеса» (1:1), а сейвом — спасение голкипера «Реала» Кейлора Наваса в выездной встрече с «Малагой» (2:0). Лучшей командой недели был назван «Атлетико», победивший на своём поле «Атлетик» со счётом 3:1.
Посмотреть видео можно в YouTube.