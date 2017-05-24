«МЮ» готов предложить Гризманну контракт с зарплатой € 14 млн в год

«Манчестер Юнайтед» готов предложить нападающему «Атлетико» и сборной Франции Антуану Гризманну контракт с зарплатой в € 14 млн за сезон, сообщает Marca.
По данным источника, на окончательное решение Гризманна может повлиять результат финала Лиги Европы, в котором манкунианцы сыграют с «Аяксом». Напомним, победитель этой встречи, которая состоится 24 мая, получит путёвку в Лигу чемпионов.
В сезоне-2016/17 Гризманн провёл 36 матчей в испанской Примере, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.
Гризманн: я готов уйти из «Атлетико»