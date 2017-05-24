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Петровский: выручка «Енисея» от матча с ЦСКА составила около 4,5 млн рублей

24 мая 2017, среда. 04:54. Футбол

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал о том, сколько клуб заработал на продаже игроков и на матче 1/16 финала Кубка России с ЦСКА (2:1).

«Чистые трансферы у нас: Алексей Исаев — в питерский «Зенит» и Александр Ломакин — в «Урал». В сумме мы получили за них 25 млн рублей. Мы вообще стараемся зарабатывать на всём. Возьмём рекламные щиты, которые у нас есть. Не все готовы выкупить их на весь год. Кто-то заказывает рекламную площадь только на отдельные матчи. И вот за матч нам заплатили за два щита 60 тысяч рублей. Это всё равно доход. Мы стараемся из всего, что можно, получить дополнительные деньги. Чтобы никто не мог нас обвинить, что мы чисто бюджетный клуб, который сидит на деньгах налогоплательщиков и больше ничего не делает.

Продажи билетов у нас, какие у большинства футбольных клубов, — основная доходная часть. Матч с ЦСКА принёс колоссальную по нашим меркам выручку — около 4,5 млн рублей», — приводит слова Петровского издание «Деловой квартал».

«Енисей» выбил ЦСКА из Кубка России
Источник: Деловой квартал Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Енисей
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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