Во Франции арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора

Во Франции в стыковом матче за право участия в Лиге 2 арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора. На 32-й минуте матча между представителем Лиги 3 «Пари» и командой из Лиги 2 «Орлеан» гости забили гол, но сделали это из положения вне игры.
Помощник главного арбитра не зафиксировал офсайд, и футболисты «Пари» уже собрались продолжать игру с центра. Однако видеоассистент подсказал по радиосвязи, что гол не должен быть засчитан.
Этот эпизод не помешал «Орлеану» одержать победу со счётом 1:0 — единственный гол был зафиксирован во втором тайме.
Видеоповторы будут использованы во Франции в стыковых матчах за выход в Лигу 1