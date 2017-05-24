«Кристал Пэлас» и «Сандерленд» предложили работу Раньери

Английские «Кристал Пэлас» и «Сандерленд» заинтересованы в услугах итальянского тренера Клаудио Раньери, сообщает Football Italia. Оба клуба уже сделали предложения о работе итальянскому специалисту.
Ранее стало известно, что пост наставника «Пэлас» покинул Сэм Эллардайс. Незадолго до этого об уходе с поста главного тренера «Сандерленда» объявил и Дэвид Мойес.
Напомним, в сезоне-2015/16 «Лестер Сити» под руководством Раньери впервые в своей истории стал чемпионом АПЛ. Минувшей зимой итальянский специалист был уволен из «Лестера» за неудовлетворительные результаты в сезоне-2016/17.
По итогам завершившегося сезона «Кристал Пэлас» занял 14-е место в АПЛ, «Сандерленд» вылетел в Чемпионшип.