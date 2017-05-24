Кантона: все мои мысли сейчас связаны с погибшими и пострадавшими в Манчестере

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона выразил соболезнования в связи со взрывом в Манчестере.
Взрыв произошёл на стадионе «Манчестер Арена» после окончания концерта певицы Арианы Гранде. По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство».
«Все мои мысли сейчас связаны с погибшими и пострадавшими в Манчестере, с детьми, подростками, взрослыми, членами их семей. Я думаю о жителях Манчестера и самом городе, который я так люблю, об Англии и англичанах. Моё сердце с вами, я глубоко скорблю», — приводит слова Кантона Goal.