Де Лаурентис: в следующем сезоне «Наполи» сможет решать самые сложные задачи

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уверен, что неаполитанцы с их нынешним составом способны решать самые серьёзные задачи в следующем сезоне. За тур до окончания текущего чемпионата «Наполи» занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Ювентуса», досрочно ставшего чемпионом, на пять очков.
«Благодарен всем игрокам, потому что вы подарили всем нам и нашим болельщикам невероятный сезон. Вы доказали, что нет ничего невозможного. Уверен, что если мы продолжим двигаться по этому пути, то в следующем сезоне сможем решать самые сложные задачи.
Сарри — это был мой выбор. Я всегда был уверен в том, что это великий тренер", — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.