«Реал» нацелился на полузащитника «Бетиса» Себальоса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Даниелю Себальосу, сообщает AS.
Французский специалист считает, что 20-летний футболист сможет быть полезен «сливочным», но он не хотел бы использовать его уже в следующем сезоне. «Реал» попытается приобрести его, а потом отдать в аренду тому же «Бетису». Но не только «Реал» заинтересован в услугах Себальоса, к нему проявляет интерес и «Атлетико».
Действующий контракт Себальоса с андалусским клубом в силе до лета 2020 года, а сумма отступных за него составляет € 15 млн.
По итогам минувшего сезона Себальос принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, отметившись двумя голами.