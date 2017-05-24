Блохин: пускай Варга занимается работой и не рассказывает, какое у меня здоровье

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин прокомментировал информацию о своём возможном назначении в один из китайских клубов и высказывание агента Шандора Варги о том, что из-за проблем со здоровьем он завершит тренерскую карьеру.
«Китайцы? Ничего пока сказать не могу. Когда будет что сказать, я обязательно скажу.
Пускай Шандор Варга занимается своей работой и не рассказывает, какое у меня здоровье. Я Шандора не видел уже три года. Или он экстрасенс, чтобы определить, какое у меня здоровье? Если он экстрасенс, пускай, как Чумак, заряжает воду.
Желание работать у меня не иссякло. Что касается вариантов… У меня сейчас есть пища для размышлений", — приводит слова Блохина «Сегодня».