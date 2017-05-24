Кагава: после взрывов мне уже страшно садиться в автобус

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава признался, что недавние события, связанные со взрывами около автобуса команды, сказались на его психологическом состоянии. Японский футболист отметил, что ему теперь достаточно нелегко ездить на автобусе.
«Я был напуган. Если честно, то мне и теперь не по себе. После взрывов мне уже страшно садиться в автобус и ездить на матчи. Другие спортивные организации и футбольные команды также могут стать мишенью для теракта. Опасность всегда рядом», — написал Кагава на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Взрывы около автобуса «Боруссии» произошли в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между дортмудцами и «Монако» (2:3). Игра была перенесена на другой день, а защитник «Боруссии» Марк Бартра получил ранения и должен был подвергнуться хирургическому вмешательству