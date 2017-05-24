Фигу: «Ювентус»? «Реал» должен будет сыграть очень сильно

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «сливочными» и туринским «Ювентусом». Фигу полагает, что многое будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут команды к этой игре.
«Ювентус» в отличном состоянии, выиграв чемпионат Италии и Кубок страны. Это очень сильная с тактической точки зрения команда, имеющая в своём распоряжении игроков, способных играть на поле определяющую роль. Выиграть Серию A достаточно нелегко, а это означает, что «Реал» должен будет сыграть очень сильно», — цитирует Фигу Cadena Ser.
Ранее бывший наставник «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки сказал, что для него фаворитом в этой игре является «Ювентус».
Матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.