Полиция Амстердама предпримет повышенные меры безопасности в день финала ЛЕ

Полиция в Амстердаме планирует предпринять повышенные меры безопасности в день финала Лиги Европы, в котором сыграют «Аякс» и «Манчестер Юнайтед». В первую очередь это связано с трагическими событиями, которые произошли два дня назад в Манчестере.
22 мая на стадионе «Манчестер Арена» после окончания концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Не менее 22 человек погибли и ещё около 50 пострадали.
Финал Лиги Европы, который сегодня пройдёт в Стокгольме, будет показан в прямом эфире на огромном экране на Музейной площади Амстердама, где ожидается около 100 тыс. болельщиков «Аякса».
«Огромное количество полицейских развёртываются вместе с муниципальными служащими безопасности. Нападение в Манчестере соответствует угрозе, с которой сталкиваются все крупные европейские города», — цитирует De Telegraaf одного из местных чиновников.