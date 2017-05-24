Зеедорф: «Аякс» непредсказуем, но Моуринью – маэстро в анализе соперника

Бывший полузащитник амстердамского «Аякса» и «Милана» Кларенс Зеедорф поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы между голландским клубом и «Манчестер Юнайтед». Зеедорф уверен, что «Аякс» доставит немало головной боли подопечным Жозе Моуринью.
«Аякс» в нынешнем сезоне преподнёс сюрприз. Они предстали перед болельщиками в Лиге Европы в разных образах. Это талантливая и непредсказуемая команда, а её тренер показал себя способным менять стратегию и адаптироваться к различным ситуациям. Когда в твоём распоряжении команда с молодыми игроками и которой ещё нет на мировой футбольной карте, то готовиться к игре с ними всегда труднее. Однако Моуринью – маэстро в анализе соперника и выработке соответствующей стратегии», — цитирует Зеедорфа talkSPORT.
Игра между «Аяксом» и манкунианцами состоится сегодня, 24 мая, в Стокгольме.