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Зеедорф: «Аякс» непредсказуем, но Моуринью – маэстро в анализе соперника

24 мая 2017, среда. 13:35. Футбол

Бывший полузащитник амстердамского «Аякса» и «Милана» Кларенс Зеедорф поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы между голландским клубом и «Манчестер Юнайтед». Зеедорф уверен, что «Аякс» доставит немало головной боли подопечным Жозе Моуринью.

«Аякс» в нынешнем сезоне преподнёс сюрприз. Они предстали перед болельщиками в Лиге Европы в разных образах. Это талантливая и непредсказуемая команда, а её тренер показал себя способным менять стратегию и адаптироваться к различным ситуациям. Когда в твоём распоряжении команда с молодыми игроками и которой ещё нет на мировой футбольной карте, то готовиться к игре с ними всегда труднее. Однако Моуринью – маэстро в анализе соперника и выработке соответствующей стратегии», — цитирует Зеедорфа talkSPORT.

Игра между «Аяксом» и манкунианцами состоится сегодня, 24 мая, в Стокгольме.

Источник: talkSPORT Сообщить об ошибке
Теги
Аякс Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Кларенс Зеедорф
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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