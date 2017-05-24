Вратарь «Аякса»: Стокгольм – идеальное место для финала, готов бороться за титул

Голкипер «Аякса» Андре Онана считает Стокгольм, где сегодня, 24 мая на стадионе «Френдс-Арене» состоится финальный матч Лиги Европы, идеальным местом для проведения финала. Об этом камерунец написал на своей официальной странице в «Твиттере».
«Идеальное место для большого матча. Готов бороться за титул», — говорится в сообщении.
В финале «Аякс» сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 мск.
Отметим, что в 13 матчах Лиги Европы Андре Онана пропустил 14 голов.
Топ-10 голов «Аякса» в Лиге Европы сезона-2016/17 перед финальным матчем с «МЮ»