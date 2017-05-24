Жигулёв: 66 зрителей на матче с финнами? Лучше, когда чувствуешь поддержку

Полузащитник «Краснодара» и молодёжной сборной России Илья Жигулёв рассказал о тренировке в рамках подготовки к контрольным матчам с Узбекистаном (Ташкент, 27 мая) и Беларусью (Москва, стадион «Октябрь», 31 мая), а также высказался по поводу низкой посещаемости на домашней игре отборочного турнира чемпионата Европы — 2017 с командой Финляндии, которая прошла в октябре 2016 года.
«Сегодня была втягивающая тренировка. Все разъехались по отпускам, а мы готовимся к товарищеским матчам. Нам еще надо сыгрываться, хотя многих ребят уже не первый день знаем. Эти два товарищеских матча позволят нам подготовиться к официальным встречам. Сергей Галицкий напутствовал? После моего предыдущего сбора он меня похвалил. Сказал: «Молодец, хорошо прошли сборы». Перед этим сбором ничего не говорил.
66 зрителей на матче с финнами? Конечно, лучше, когда чувствуешь поддержку стадиона. Хочу попросить болельщиков прийти и поддержать нас в домашних матчах. Мы постараемся показать красивую игру", — передаёт слова Жигулёва корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.