Статуя талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки появится около «Казань-Арены»

Статуя волка Забиваки появится около стадиона «Казань -Арена». Об этом рассказал министр по делам молодёжи и спорту РТ Владимир Леонов. Волк Забивака является талисманом чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России. Монумент будет располагаться на входе у стадиона по аналогии со статуей барса Юни, установленной во время проведения Универсиады в Казани.
«Работа ведётся вместе с оргкомитетом. Запланировано, что мы откроем эту статую к первому матчу, то есть к 18 июня», — рассказал Леонов
Кроме того, министр отметил, что в настоящее время ведётся работа по «брендированию» города к предстоящим мероприятиям.
«Город к Кубку конфедераций будет, так скажем, „завешан“ брендингом. Частично уже он существует… Будет очень симпатично», — цитирует министра «Бизнес Online».
По словам Владимира Леонова, также брендированными будут порядка 44 городских пассажирских автобусов и более 30 автобусов для туристов.