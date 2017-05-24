В Ставропольском крае во время игры были избиты фанаты «Спартака-Владикавказ»

Во время матча второго дивизиона зоны Юг между ставропольским «Динамо» и «Спартаком-Владикавказ», который состоялся в посёлке Рыздвяный, четыре осетинских болельщика были избиты хулиганами во время игры. Инцидент произошёл за пределами чаши стадиона, сообщает «Градус Осетии».
Неизвестные похитили флаг, который находился на гостевой трибуне, а когда болельщики «Спартака-Владикавказ» бросились догонять похитителей, столкнулись с агрессивно настроенной группой. Драку остановили подоспевшие полицейские.
Пострадавшие болельщики предполагают, что это была подготовленная хулиганами провокация, и утверждают, что произошедшее не повлияет на дружественные отношения между любителями футбола двух регионов.