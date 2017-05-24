Луческу впервые с 2007 года не завоюет за год ни одного трофея

Румынское издание Libertatea, подготовив материале о работе соотечественника Мирчи Луческу в «Зените», обратило внимание на то, что 71-летний специалист не завоюет за год ни одного трофея впервые с 2007 года. С тех пор Луческу каждый год выигрывал как минимум один трофей. В прошлом году Мирча завоевал с «Шахтёром» Кубок Украины, а с «Зенитом» выиграл Суперкубок России.
«Несмотря на многоообещающее начало, Луческу не смог выполнить главную цель в „Зените“, не выведя команду в Лигу чемпионов. Однако работу тренера в „Зените“ нельзя назвать провальной, так как он попал с командой в тройку призёров и завоевал с ней Суперкубок страны. В свою защиту Луческу приводит то, что команду покинули три игрока основного состава Халк, Витсель и Гарай, а также травмы некоторых футболистов и заговор судей, особенно со стороны Москвы, где базируются „Спартак“, ЦСКА и „Локомотив“. Несмотря на все эти препятствия, „Зенит“ добился небольшого прогресса в сравнении с прошлым сезоном, набрав больше очков (61 против 59), одержав больше побед (18 против 17) и пропустив меньше голов (19 против 32). Кроме того, нападение „Зенита“ было лучшим в сезоне, так как команда забила больше всего голов», — отмечается в материале румынского издания.