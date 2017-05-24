«Челси» отменил чемпионский парад по улицам Лондона из-за взрыва в Манчестере

«Челси» отменил запланированный на 28 мая парад победы в честь триумфа лондонцев в английской Премьер-лиге из-за событий в Манчестере, сообщает Sky Sports. Кроме того, футболисты в финальном матче Кубка Англии, в котором «Челси» 27 мая сыграет с «Арсеналом», выйдут в чёрных траурных повязках.
22 мая на стадионе «Манчестер Арена» после окончания концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Не менее 22 человек погибли и ещё около 50 пострадали. Взрыв произошёл в фойе стадиона, в зоне продажи билетов.
«Манчестер Арена» вмещает до 21 тыс. человек. Здесь проводятся различные спортивные соревнования и культурные мероприятия.