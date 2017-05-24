Ан. Миранчук подписал контракт с «Локомотивом» на два года

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продлил контракт с «железнодорожниками». Договор с 21-летним футболистом рассчитан на два года. Прежний контракт был рассчитан до конца 2017 года.
Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». С февраля 2016 года по декабрь хавбек на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». На счету Миранчука 35 официальных матчей, 15 голов и 10 результативных передач.
После возвращения в «Локомотив» Антон Миранчук принял участие в 3 матчах РФПЛ (1 в основном составе).