Мэр Рио хочет, чтобы «Динамо» открыло новую арену матчем с бразильским клубом

Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Безерра Кривелла, посетивший реконструируемый стадион московского «Динамо», выразил надежду, что в матче открытия арены сыграет клуб из Бразилии. Делегация Рио посетила проект «ВТБ Арена парк» и ознакомилась с ходом работ на «ВТБ Арене — Центральном стадионе „Динамо“ им. Льва Яшина». Открытие арены запланировано на 2018 год.
«Было бы прекрасно, если бы в матче открытия стадиона в 2018 году соперником хозяев поля — динамовцев стал какой-либо из великих клубов Рио-де-Жанейро — «Фламенго», «Флуминенсе», «Васко да Гама» или мой любимый «Ботафого».
Удивительно, как вашим инженерам удалось спроектировать такую ажурную кровлю, которая покоится только на расположенных по периметру колоннах, без дополнительных точек опоры. Я видел много стадионов, но нигде этот элемент конструкции не выглядит столь красиво и впечатляюще!" — приводит слова Кривелла «Интерфакс».