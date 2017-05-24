Друг Луческу: Мирча не сдаётся. Не думаю, что «Зенит» ищет другого тренера

Константин Ангелаке, друг главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, выразил мнение, что румынский специалист не покинет петербургскую команду, несмотря на то что впервые с 2007 года не завоюет за сезон ни одного трофея.
«У Луческу действует контракт с „Зенитом“. Он не из тех, кто сдаётся, даже если в его адрес несётся критика. Мирча хочет доказать, что справляется с условиями контракта. Полагаю, в руководстве „Зенита“ есть проблемы, но не думаю, что „Зенит“ ищет другого тренера», — цитирует Ангелаке румынское издание Prosport.