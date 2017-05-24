УФАС признаёт контракт на достройку «Крестовского» ограничивающим конкуренцию

Управление Федеральной антимонопольной службы признало контракт на достройку «Крестовского» ограничивающим конкуренцию. Об этом на своей официальной странице в «Фейсбуке» сообщила юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
«20 апреля я писала, что антимонопольная служба начала проверку и возбудила дело по заявлению нашего фонда относительно незаконного ограничения конкуренции на госзакупках «Зенит-Арены». Речь идёт о случае заключения госконтракта на благоустройство территории рядом со стадионом и зоны первичного контроля на 1 млрд рублей. Также писала, что за подобное нарушение чиновникам из администрации СПб грозит дисквалификация до трёх лет.
Антимонопольное дело развивается, и следующее заседание по заявлению ФБК пройдёт 31 мая 2017 года в 15:00 в УФАС по Санкт-Петербургу. Заседание может стать финальным. Копия определения об отложении рассмотрения дела — в приложении.
Согласно заключению об обстоятельствах дела, УФАС признаёт контракт на достройку «Зенит-Арены» ограничивающим конкуренцию в связи с тем, что он был заключён без торгов.
Мы узнали, что зампредседателя комитета по строительству СПб (заместитель небезызвестного Албина) был оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение закона по этому же госконтракту. Причём штраф был выплачен.
Комиссия УФАС квалифицировала заключение контракта без торгов как нарушение статье 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Согласно этой статье, нарушившим может быть только одно лицо — заказчик (комитет по строительству СПб). Наказание предусмотрено в виде штрафа от 15 до 50 тыс. на должностное лицо, заключившее данный контракт.
Мы же считаем, что данное нарушение должно быть квалифицировано по статье 16 ФЗ «О защите конкуренции», что, во-первых, грамотно с юридической точки зрения, а во-вторых, даст возможность привлечь к ответственности и компанию-подрядчика «Зенит-Арены» — ОАО «Метрострой». Соответственно, при такой квалификации увеличится и штраф — от 1 до 5% от суммы контракта, а это примерно 23,5 млн рублей.
Надеюсь, неправильное решение питерского УФАС по квалификации нарушения по «Зенит-Арене» не продиктовано политикой и желанием минимизировать наказание для виновных, а является просто ошибкой. Чтобы помочь её устранить, мы подготовили заявление в антимонопольную службу, которое и подадим на следующем заседании 31 мая», — говорится в сообщении.