Галицкий провёл сеанс одновременной игры в шахматы с воспитанниками «Краснодара»

24 мая в академии «Краснодара» состоялся ставший уже традиционным сеанс одновременной игры в шахматы, в котором приняли участие президент клуба Сергей Галицкий и воспитанники академии. Мероприятие было приурочено к празднованию «Последнего звонка».
16 воспитанников академии, показавших лучший результат в отборочном раунде, вели борьбу за победу без перерыва на протяжении четырёх часов. По итогам противостояния общий счёт турнира — 16:1 в пользу президента «Краснодара». Юные «быки» не смогли переиграть Галицкого и лишь один участник сумел свести матч вничью – это воспитанник академии 2001 года рождения Роман Симонов.
В прошлом году победа также была на стороне президента клуба с итоговым счётом 11:4.
Галицкий провёл сеанс одновременной игры в шахматы с воспитанниками академии
Галицкий провёл сеанс одновременной игры в шахматы с воспитанниками академии
Галицкий провёл сеанс одновременной игры в шахматы с воспитанниками академии