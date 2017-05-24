Фримпонг: ни о чём не жалею в своей карьере, ведь жизнь слишком коротка

Бывший полузащитник тульского «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль Фримпонг, выступающий за шведский клуб «АФК Эскильстуна», поделился мнением о своей карьере. 25-летний футболист является воспитанником лондонского «Арсенала».
«Моя цель на данный момент — просто играть в футбол, и не имеет значения, в каком именно месте. За последние пару лет я пропустил столько матчей, что хочу просто вернуться на поле и наслаждаться.
Думаю, что люди неправильно понимают меня. Они думают, что я сумасшедший и всё такое, но если вы узнаете меня поближе, то поймёте, что я совсем другой человек.
Я не жалею ни о чём. Для меня всё сложилось лучше, чем я мог представить, когда приехал в Англию. Я был ребёнком и приехал не играть в футбол, а просто увидеть свою маму. Для меня было достаточно даже провести одну минуту в составе лондонского «Арсенала». Кроме того, я играл за сборную Ганы, каждый футболист мечтает сыграть за свою родину. Я ни о чём не жалею в своей карьере, потому что жизнь слишком коротка", — цитирует Фримпонга ESPN FC.