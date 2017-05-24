Роналду и Марсело попросили Хамеса Родригеса не уходить из «Реала»

Нападающий Криштиану Роналду и защитник Марсело попросили хавбека Хамеса Родригеса остаться в «Реале» ещё как минимум на один сезон, сообщил журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.
В прессе ходят слухи о переговорах колумбийца с «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Баварией» и некоторыми другими грандами, хотя супруга футболиста недавно сообщила, что её муж не хочет покидать мадридский клуб. По данным Инды, Родригес вынужден искать себе новое место работы, поскольку ему известно о скором переходе в «Реал» игрока, выступающего на его позиции. Будущее Хамеса прояснится после финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3 июня).
В минувшем сезоне Примеры Родригес провёл 22 матча, отметившись 8 голами и 6 результативными передачами.