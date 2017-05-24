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Роналду и Марсело попросили Хамеса Родригеса не уходить из «Реала»

24 мая 2017, среда. 19:20. Футбол

Нападающий Криштиану Роналду и защитник Марсело попросили хавбека Хамеса Родригеса остаться в «Реале» ещё как минимум на один сезон, сообщил журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.

В прессе ходят слухи о переговорах колумбийца с «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Баварией» и некоторыми другими грандами, хотя супруга футболиста недавно сообщила, что её муж не хочет покидать мадридский клуб. По данным Инды, Родригес вынужден искать себе новое место работы, поскольку ему известно о скором переходе в «Реал» игрока, выступающего на его позиции. Будущее Хамеса прояснится после финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3 июня).

В минувшем сезоне Примеры Родригес провёл 22 матча, отметившись 8 голами и 6 результативными передачами.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Марсело Хамес Родригес Трансферы
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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