Сын бывшего игрока «Ювентуса» Ди Ливио не прошёл допинг-тест

Полузащитник «Тераны» Лоренцо Ди Ливио, сын известного в прошлом игрока сборной Италии и «Ювентуса» Анджело Ди Ливио, не прошёл допинг-тест, сообщает Football Italia.
Допинг-тест 20-летнего атакующего хавбека дал положительный результат на ТГК (тетрагидроканнабинол) после матча Серии B с «Виченцой» (1:0) 6 мая. Тетрагидроканнабинол — активное вещество марихуаны.
Будет проведено расследование и дополнительные тесты, прежде чем станет известен срок дисквалификации игрока.
Лоренцо Ди Ливио был арендован «Тераной» в августе прошлого года у «Ромы», воспитанником которой он является.
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