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ЦСКА: в машине по имени Сергей Игнашевич теперь одной деталью больше

24 мая 2017, среда. 19:51. Футбол

Пресс-служба ЦСКА опубликовала фотографию рентгеновского снимка ноги защитника «армейцев» Сергея Игнашевича, который перенёс операцию по поводу перелома пятой плюсневой кости левой стопы.

Ранее супруга Игнашевича, сообщила, что шуруп, который был вмонтирован в ногу 37-летнего футболиста, останется на всю жизнь.

«В машине по имени Сергей Игнашевич теперь одной деталью больше», — говорится в сообщении официального «твиттера» ЦСКА.

Игнашевич с переломом ноги провёл все 90 минут в домашней встрече с «Анжи» (4:0) в 30-м туре РФПЛ.

Жена Игнашевича: шуруп в ноге мужа останется уже навсегда
Источник: Официальная страница ПФК ЦСКА в "Твиттере" Сообщить об ошибке
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24 мая 2017, среда
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