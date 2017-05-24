«Аякс» — «МЮ»: Мата и Мхитарян сыграют с первых минут

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Аяксом» в финале Лиги Европы.
«МЮ»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Мхитарян, Рашфорд.
Запасные: де Хеа, Джонс, Фосу-Менса, Кэррик, Лингард, Руни, Марсьяль.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аякс» — «МЮ». Игра начнётся в 21:45 по московскому времени. Это пятая встреча между клубами в турнирах под эгидой УЕФА. В предыдущих четырёх матчах каждая команда одержала по две победы.