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«Аякс» — «МЮ»: Мата и Мхитарян сыграют с первых минут

24 мая 2017, среда. 20:37. Футбол

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Аяксом» в финале Лиги Европы.

«МЮ»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Мхитарян, Рашфорд.

Запасные: де Хеа, Джонс, Фосу-Менса, Кэррик, Лингард, Руни, Марсьяль.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аякс» — «МЮ». Игра начнётся в 21:45 по московскому времени. Это пятая встреча между клубами в турнирах под эгидой УЕФА. В предыдущих четырёх матчах каждая команда одержала по две победы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Аякс Манчестер Юнайтед
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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