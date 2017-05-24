«Аякс» — «МЮ»: де Лигт станет самым молодым участником финалов еврокубков

Стал известен стартовый состав «Аякса» на финальный матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
С первых минут на поле появится защитник Матейс де Лигт. Он станет самым молодым участником в истории еврокубковых финалов —17 лет и 285 дней.
Средний возраст футболистов «Аякса», которые выйдут в стартовом составе, составляет 22 года 282 дня. Это самый молодой стартовый состав в истории финалов еврокубков.
«Аякс»: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд, Шоне, Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг, Юнес.
Запасные: Бур, Тете, Вестерман, де Йонг, ван де Бек, Нерес, Клюйверт.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 21:45 мск.