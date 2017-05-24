Широков: без привлечения хороших легионеров удержать наши позиции будет тяжело

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о легионерах в российском футболе.
Накануне в Краснодаре прошло заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта. На нём губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил главе государства Владимиру Путину идею «100-процентного импортозамещения» в российском футболе.
«В последнее время сильные футболисты в основном и так уезжают из России. Не могу сказать, что наш чемпионат деградирует, но его уровень немного падает с оттоком таких легионеров, как Витсель, Халк, а своих игроков хотя бы приблизительно такого уровня мы пока не вырастили. Для нас это не очень хорошая тенденция.
Так мы скоро уже и на важные турниры не будем попадать. Упадём до уровня Латвии, которая довольствуется третьим квалификационным раундом Лиги чемпионов. В условиях какой конкуренции у нас будут расти игроки? То, что со следующего сезона от нас будет три команды в Лиге чемпионов, — это хорошо. Эти позиции надо как-то удержать и приумножить. Тяжело это сделать, но всё равно надо пытаться. Без привлечения хороших легионеров это, конечно, тяжело", — сказал Широков в эфире радио «Спорт FM».