Широков: наверное, на Кокорина давит общественное мнение

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением об игре форвардов «Зенита» Артёма Дзюбы и Александра Кокорина в этом сезоне.
«В „Зените“ рассчитывали, что Кокорин будет одним из лидеров и поведёт команду за собой. В каких-то матчах он действовал неплохо, но в основном… Наверное, на него давит общественное мнение. От Кокорина ждут многого, а он иногда играет неважно, начинается всё большая накрутка. Каждый футболист по-разному переносит критику. Может, не надо на Сашу давить? Он не такой уж ранимый, но разные ситуации бывают, и мы же не знаем, что у него на душе.
Дзюба? До него ещё надо довести мяч. Он забил голов 13 за сезон, и это один из лучших бомбардиров. Его не всегда удачно и не во всех играх обслуживали, но своё дело Артём делал. С обязанностями бомбардира он справился. С обязанностями лидера, который настроил бы всех в раздевалке, может быть, и не совсем. В принципе, он может любому напихать и любого взбодрить", — сказал Широков в эфире радио «Спорт FM».