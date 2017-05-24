Подберёзкин: очень нравится чемпионат Испании, а клуб моей мечты — «Барселона»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберёзкин рассказал, как он оказался на просмотрах в итальянских клубах «Дженоа» и «Чезена», поведал, чем тренировки в Италии отличаются от тех, что были в России, а также признался, что клубом его мечты является «Барселона».
«У нашего тренера в КФК были знакомые из Италии, и мы на несколько дней поехали в молодёжные команды итальянских клубов. Просмотр длился три дня, а потом ждали их решения. Когда мы вернулись в Москву, мне почти сразу позвонил агент и предложил вариант с «Локомотивом», а через некоторое время со мной связались итальянцы и подтвердили «Чезену». В итоге я выбрал «Локомотив».
Упражнения, разминка, квадраты — всё это мы проходили и знали. Но мы никогда так подробно не занимались тактикой и особенно тем, как надо действовать при обороне. Попробовать себя за рубежом мечтают многие российские футболисты; мне очень нравится чемпионат Испании, а клуб моей мечты — это «Барселона», — поведал 24-летний Подберёзкин в интервью «Чемпионату».
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