Вратарь сборной Франции Костиль стал игроком «Бордо»

Запасной голкипер сборной Франции Бенуа Костиль стал игроком «Бордо». 29-летний футболист подписал со своим новым клубом контракт на четыре года, перебравшись на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте жирондинцев.
Предыдущие шесть лет Костиль провёл в составе «Ренна». В текущем сезоне он отыграл все 38 матчей в Лиге 1 и 12 раз оставил свои ворота сухими, пропустив 42 гола.
Костиль регулярно вызывается в сборную Франции. Он был резервным голкипером национальной команды на Евро-2016.