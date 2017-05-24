Парфёнов — о приобретениях «Тосно»: если уж усиливаться, то по-настоящему

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову оценил готовность клуба к выступлению в российской Премьер-Лиге.
«Не хочется сейчас делать громких заявлений, говорить лозунгами. Мы в «Тосно» предпочитаем доказывать делом. Рассчитываем подойти к дебюту в Премьер-Лиге в полной боевой готовности, хотя и сознаём, что это совсем другой турнир», — заявил Парфёнов, который также высказался на тему возможных приобретений.
«Только что закончился чемпионат, поэтому работа на трансферном рынке ещё впереди. Нужно всё обдумать и решить с руководством клуба. На мой взгляд, нет смысла брать игрока, если он не сильнее имеющихся в составе футболистов. Если уж усиливаться, то усиливаться по-настоящему. Зачем просто так заменять людей, с которыми мы вместе прошли долгий путь? Они знают мои требования, а я знаю их возможности», — подчеркнул Парфёнов.
Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Парфёновым читайте на «Чемпионате» в четверг, 25 мая.