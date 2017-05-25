Погба: люди говорили, что «МЮ» проводит неудачный сезон, но мы взяли три трофея

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» в финальном матче Лиги Европы. Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба. По разу отличились Поль Погба и Генрих Мхитарян.
«Мы сделали это и очень гордимся. Теперь всем нечего сказать. Люди говорили, что „МЮ“ проводит неудачный сезон, но мы взяли три трофея — Суперкубок, Кубок лиги и Лигу Европы.
Сегодня было важно хорошо начать встречу. Мы забили первыми, а дальше держали игру под контролем. Все игроки «МЮ» сегодня показали отличный футбол", — сказал Погба в эфире BT Sport.