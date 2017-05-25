Ибрагимович сфотографировался на фоне пошлого баннера болельщиков «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после финального матча Лиги Европы с «Аяксом» (2:0) сфотографировался вместе с болельщиками английской команды на фоне забавного баннера, на котором было написано: «Златан, оставайся и можешь взять мою жену» («Zlatan, stay and you can shag my wife»).
В апреле 35-летний шведский футболист получил тяжелую травму, из-за которой может не сыграть до конца года. Контракт Ибрагимовича с «МЮ» истекает грядущим летом, и форвард пока не принял решение, будет ли он активировать опцию продления договора ещё на сезон.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
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