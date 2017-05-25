«МЮ» стал 5-й командой, победившей в 3 крупнейших европейских клубных турнирах

«Манчестер Юнайтед» стал пятой командой, которой удалось победить во всех трёх крупнейших европейских турнирах — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке обладателей кубков.
До «МЮ» такого результата добивались «Ювентус», «Аякс», «Бавария» и «Челси».
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» со счётом 2:0 благодаря голам Поля Погба и Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы, который состоялся на «Френдс-Арене» в Стокгольме (Швеция). В Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов), манкунианцы побеждали в 1968, 1999 и 2008 годах, а в Кубке обладателей кубков — в 1991 году.
«МЮ» обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы благодаря голам Погба и Мхитаряна