Игроки «МЮ» сфотографировались с баннером в поддержку жертв теракта в Манчестере

Игроки «Манчестер Юнайтед» после победы над «Аяксом» в финальном матче Лиги Европы сфотографировались с баннером в поддержку жертв теракта в Манчестере. Фотографию можно посмотреть в официальном аккаунте «МЮ» в «Твиттере».
Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба. По разу отличились Поль Погба и Генрих Мхитарян.
22 мая в Манчестере на концерте певицы Арианы Гранде произошёл взрыв, в результате которого 22 человека погибли и 59 пострадали. По данным полиции, взрыв осуществил одиночка-смертник, а среди погибших есть подростки, которые расходились после концерта Арианы Гранде.