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Классен: результат финала предопределили два удачных для «МЮ» эпизода

25 мая 2017, четверг. 00:32. Футбол

Полузащитник «Аякса» Дави Классен прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Матч прошёл в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершился со счётом 2:0 в пользу английской команды. Голами во встрече отметились полузащитники Поль Погба и Генрих Мхитарян.

«Мы не были достаточно хороши в этом матче. Мы можем играть гораздо лучше, и это раздражает большего всего. Результат матча предопределили два удачных для „МЮ“ эпизода», — приводит слова Классена официальный сайт УЕФА.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Аякс Манчестер Юнайтед
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