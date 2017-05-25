Классен: результат финала предопределили два удачных для «МЮ» эпизода

Полузащитник «Аякса» Дави Классен прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Матч прошёл в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершился со счётом 2:0 в пользу английской команды. Голами во встрече отметились полузащитники Поль Погба и Генрих Мхитарян.
«Мы не были достаточно хороши в этом матче. Мы можем играть гораздо лучше, и это раздражает большего всего. Результат матча предопределили два удачных для „МЮ“ эпизода», — приводит слова Классена официальный сайт УЕФА.
Классика Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс», а прагматизм в очередной раз победил футбольную романтику.