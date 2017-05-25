Андер Эррера — лучший игрок финального матча Лиги Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера признан лучшим игроком финального матча Лиги Европы с «Аяксом» (2:0).
«Испанец долгое время оставался невоспетым героем своей команды, вот и на этот раз он, не жалея себя, самоотверженно трудился в опорной зоне. Он успевал оказаться в самом эпицентре, подстраховать партнеров из передней линии и умело разогнать атаки своей команды. Когда в концовке Погба, отодвинутый назад в пару к Эррере, вдруг оставил свою позицию и метнулся вперёд, испанец призвал того к порядку и вернул на место», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.
«МЮ» обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы благодаря голам Погба и Мхитаряна