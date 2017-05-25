Эррера: теперь этот сезон можно назвать хорошим для «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» в финальном матче Лиги Европы. Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба.
«Мы очень счастливы! Европейский трофей не выигрывают каждый день. Четыре года назад я уже проиграл один финал. Когда ты надеваешь футболку «МЮ», мотивация всегда запредельная. Мы представляем лучший клуб Англии и один из лучших клубов в мире. Мы могли лучше выступить в Премьер-лиге, но завершить сезон с тремя титулами – фантастика.
Финал Лиги Европы был игрой сезона. Без этого трофея мы бы не говорили об отлично проведённом сезоне. Теперь же мы смело можем говорить, что этот сезон выдался хорошим. Теперь мы думаем о следующем. Фанаты гордятся нами, потому что сегодня мы выступили как большая, серьёзная и умная команда. Я очень счастлив. Четыре года назад я проиграл финал, а сегодня выиграл. Что ещё можно добавить?" — передаёт слова Эрреры корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.