Эррера: победу в Лиге Европы хочу посвятить жертвам теракта в Манчестере

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера заявил, что хотел бы посвятить победу в Лиге Европы жертвам теракта в Манчестере, который произошёл 22 мая после концерта певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека и 59 серьёзно пострадали.
«Этот трофей я хочу посвятить жертвам теракта в Манчестере. Произошедшее ужасно. Мы хотим видеть нормальный мир, где царит уважение. Знаю, мы никто, просто футболисты, но у нас есть сильная аудитория по всеми миру. Здесь и сегодня хочу сказать всему миру, что нужно бороться с этим вместе. В понедельник ужасные события произошли в Манчестере, но мы должны быть объединены по всему миру, чтобы бороться за спокойствие и уважение, чтобы такого больше нигде не было.
Утром мы были опустошены и расстроены. Когда думаешь о жизни и футболе, у тебя нет выбора. Было сложно тренироваться, действительно сложно. Но Моуринью сказал нам сфокусироваться на игре, и единственное, что мы можем сделать для этих людей, – выиграть. Мы сделали это. Это всего лишь футбол, всего лишь трофей, но если мы можем помочь им этим хотя бы на 1%, это достаточно для нас", — передаёт слова Эрреры корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.