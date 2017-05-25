Моуринью: буду рад видеть Руни в «Манчестер Юнайтед» и в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после финального матча Лиги Европы с «Аяксом» (2:0) рассказал о планах в отношении нападающего Уэйна Руни, который вышел на поле в конце встречи, а затем поднял над головой кубок.
«Руни был готов играть, и я на него всерьёз рассчитывал. Но у меня не было необходимости атаковать при счёте 2:0. Сказал ему накануне, что буду рад видеть его в „Юнайтед“ и в следующем сезоне. Он очень важный член команды. Список моих трансферных пожеланий есть у руководства. Решать будут Эд Вудворд и владельцы», — приводит слова Моуринью BBC.
Контракт 31-летнего англичанина с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года.